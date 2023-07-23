23 июля 2023, 20:58
Стрелкова отправили в СИЗО «Лефортово»
Секретарь ОНК Москвы Мельников: Стрелков находится в двухкомнатной камере СИЗО «Лефортово»
Арестованный по делу о призывах к экстремизму бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) находится в Следственном изоляторе «Лефортово». Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Он отметил, что Стрелкова разместили в двухкомнатной камере с телевизором и холодильником, а также личными вещами. На момент прихода общественников Стрелков читал книгу из библиотеки изолятора «Оправдание острова» Евгения Водолазкина.
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«От беседы касательно условий содержания и прав человека он отказался. С чем это связано сложно сказать. <…> Ответа мы не получили мы не получили», — подчеркнул Мельников.
Секретарь ОНК добавил, что после осмотра камеры никаких признаков морального или физического насилия на арестованного они не нашли.
Мельников пояснил, что сейчас Стрелков находится в карантине. Это место, куда сначала помещают недавно арестованных. Его обследуют врачи, общаются психологи. Через 10 дней ему подберут сокамерника, схожего по психологии.
Суд
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