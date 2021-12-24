Названо оружие, из которого убиты двое стрелков в томском тире

Стрельбу в томском стрелковом центре «Полигон» открыли из Glock 17. Погибли два человека: 26-летний посетитель выстрелил в 44-летнего инструктора, а потом покончил с собой.

Марку оружия, из которого велся огонь, назвал Telegram-канал «112».

Пистолет Glock 17, по данным из открытых источников, представляет собой типичное оружие самообороны. Он получил широкое распространение во всем мире, а различные модификации Glock 17 состоят на вооружении армии и полиции более 30 стран.

Тела двух убитых мужчин в стрелковом центре обнаружили вечером 24 декабря. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. СМИ писали, что в «Полигоне» проходили соревнования по практической стрельбе среди правоохранителей и силовиков.

По имеющейся информации, стрелять начал 26-летний посетитель. Он смертельно ранил в живот 44-летнего инструктора. Официально сведения пока не подтвердили.