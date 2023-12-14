Криминал 14 декабря 2023, 18:39 Стрелков не признал вину в экстремизме на суде в Москве Адвокат Алиев: Стрелков не признал себя виновным в экстремизме на суде в Москве РИА «Новости»

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) не признал себя виновным по делу о публичных призывах к экстремизму, которое в закрытом режиме начал рассматривать Московский городской суд. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Гаджи Алиев.

«Сегодня прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину», — рассказал он.

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Стрелкову предъявили обвинения в публичных призывах к экстремизму в интернете. По данным следствия, он опубликовал два поста в Telegram-канале, за которые ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Стрелкова задержали 21 июля. Следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах государственной тайны.

Игорь Стрелков занимал должность министра обороны ДНР в 2014 году. Сейчас он находится в СИЗО, однако это не помешало ему заявить о выдвижении в президенты России. Он попросил своих сторонников создать штаб.