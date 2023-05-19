Эксклюзив 19 мая 2023, 11:08 Стрелка задержали на улице Маросейка в Москве — МВД МВД: очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице Маросейка. По предварительным данным, он использовал травматическое оружие. Два человека пострадали. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) РФ по Москве.

Полиция рассказала, что в центре столицы произошел бытовой конфликт. На улице повздорили трое граждан. В ходе выяснения отношений один из участников ссоры достал пистолет. Информация предварительная и проверяется органами.

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Стрелка задержали. Сейчас он находится в одном из отделений полиции.

Ранее стрельбу из окон квартиры по студентам общежития Омского техникума строительства и лесного хозяйства услышала очевидица.

Конфликт случился вечером 14 мая. Пьяному мужчине не понравилось, что ребята шумели, и он стал на них кричать, а потом достал оружие.

Следственные органы начали проверку. По информации прокуратуры Омской области, 25-летний мужчина из общежития на улице Химиков выстрелил из пневматической винтовки в толпу подростков. Снаряд задел 17-летнему парню нос, обошлось без госпитализации.