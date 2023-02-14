Криминал 14 февраля 2023, 08:59 Стрелка из Университета Мичигана нашли мертвым после убийства трех человек NBC: 3 человека погибли, 5 пострадали при стрельбе в Университете Мичигана РИА «Новости»

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Мужчина дважды устроил стрельбу в Мичиганском государственном университете. Три человека погибли, еще пять получили ранения. Спустя несколько часов подозреваемого нашли мертвым за пределами вуза, рассказал NBC News.

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Нападение произошло вечером 13 февраля. Темнокожий мужчина невысокого роста в красных ботинках, джинсовой куртке и темно-синей бейсболке открыл огонь в двух местах на территории кампуса Ист-Лансинг, а потом скрылся. Местная полиция сняла кадры с камер видеонаблюдения и начала розыск. Студентов эвакуировали. Только спустя несколько часов подозреваемого удалось отыскать. Его тело обнаружили за пределами кампуса — полиция считает, что мужчина застрелился.

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Пятерых пострадавших госпитализировали в E.W. Sparrow Hospital в Лансинге. Состояние некоторых из них, по словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Мичиганского государственного университета Криса Розмана, очень тяжелое, их жизни угрожает опасность. Правоохранители уверены, что стрелок действовал без сообщников.

С начала 2023 года в США зафиксировали уже более 50 случаев массовой стрельбы. Ранее на концерте Fredo Bang в Арканзасе застрелили одну девушку и еще четырех человек ранили.