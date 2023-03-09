Криминал 09 марта 2023, 10:58 Стрелка из Нижневартовска обвинили в нападении на правоохранителей и удерживании заложника СКР возбудил против жителя Нижневартовска уголовное дело после стрельбы из девятиэтажки Соцсети

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Стрелявшего из девятиэтажки жителя Нижневартовска задержали. После случившегося завели уголовное дело, сообщило на сайте Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Следователи выяснили, что мужчина 1978 года рождения запер трехлетнего сына и выстрелил из окна, а не с балкона, будучи пьяным. Он выпустил несколько пуль на улицу, в том числе в сторону приехавших по вызову полицейских.

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«Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый задержан, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — рассказали в Следкоме.

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Уголовное дело завели по двум статьям Уголовного кодекса России — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего.

Мужчина, по информации ТАСС, отдал сына и сдался после переговоров с силовиками. Паблики узнали в стрелке бывшего руководителя регионального исполкома «Единой России» и замначальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества городской администрации Нижневартовска, но власти опровергли эту информацию.