09 марта 2023, 10:58
Стрелка из Нижневартовска обвинили в нападении на правоохранителей и удерживании заложника
СКР возбудил против жителя Нижневартовска уголовное дело после стрельбы из девятиэтажки
Стрелявшего из девятиэтажки жителя Нижневартовска задержали. После случившегося завели уголовное дело, сообщило на сайте Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Следователи выяснили, что мужчина 1978 года рождения запер трехлетнего сына и выстрелил из окна, а не с балкона, будучи пьяным. Он выпустил несколько пуль на улицу, в том числе в сторону приехавших по вызову полицейских.
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«Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый задержан, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — рассказали в Следкоме.
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Уголовное дело завели по двум статьям Уголовного кодекса России — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего.
Мужчина, по информации ТАСС, отдал сына и сдался после переговоров с силовиками. Паблики узнали в стрелке бывшего руководителя регионального исполкома «Единой России» и замначальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества городской администрации Нижневартовска, но власти опровергли эту информацию.
ХМАО
Стрельба
Следственный комитет России
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