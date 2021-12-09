Стрелка из московского МФЦ отправили в СИЗО

Стрелка Сергея Глазова, который убил и ранил людей в московском МФЦ, отправили в СИЗО до 7 февраля. Решение принял Пресненский районный суд.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия сроком на два месяца, то есть до 7 февраля 2022 года», — сказала судья.

Постановление может быть обжаловано.

По версии следствия, Сергей Глазов во второй половине дня 7 февраля пришел в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы и открыл огонь. Он застрелил двух человек, ранил еще четверых, в том числе 10-летнюю девочку. Его удалось задержать.

Позже он рассказал, что пришел в МФЦ получить паспорт, который он должен был поменять в связи с возрастом — недавно ему исполнилось 45 лет. Сотрудники центра попросили надеть маску, но он отказался и начал стрелять.

Глазову предъявили обвинения в убийствах, покушениях на убийства и незаконном обороте оружия. Он признал свою вину.

Власти Москвы выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.