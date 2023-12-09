Важное 09 декабря 2023, 13:29 Стрелявшего в росгвардейцев на северо-западе Москвы задержали РИА «Новости»: москвича, стрелявшегося в росгвардейцев, задержали

Читать 360tv в

Мужчину, выстрелившего в Москве в двух сотрудников Росгвардии, задержали. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Жизни пострадавших от стрельбы мужчин ничто не угрожает. По факту нападения продолжается проверка, добавили в Росгвардии.

Реклама

По информации «112», один из сотрудников получил ранение щеки, у второго выявили касательное ранение головы. По данным источника Telegram-канала, злоумышленник стрелял по ним из травматического пистолета.