28 ноября 2023, 17:41
Стрелявшего в полицейских петербуржца осудили на 14 лет
Жителя Колпино, который стрелял через дверь квартиры в полицейских, осудили на 14 лет. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.
В марте этого года пьяный мужчина взял в заложники 14-летнюю дочь. Когда на помощь приехал полицейский, петербуржец стал стрелять в правоохранителя через дверь. Представитель власти успел отойти на безопасное расстояние и не пострадал.
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В суде мужчина не признал вину. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Приговоры
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