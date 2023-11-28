Криминал 28 ноября 2023, 17:41 Стрелявшего в полицейских петербуржца осудили на 14 лет

Читать 360tv в

Жителя Колпино, который стрелял через дверь квартиры в полицейских, осудили на 14 лет. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на прокуратуру Санкт-Петербурга.

В марте этого года пьяный мужчина взял в заложники 14-летнюю дочь. Когда на помощь приехал полицейский, петербуржец стал стрелять в правоохранителя через дверь. Представитель власти успел отойти на безопасное расстояние и не пострадал.

Реклама

В суде мужчина не признал вину. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Авторы: