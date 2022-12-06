Важное 06 декабря 2022, 14:30 Стрелявшего в полицейских мужчину нашли в лесополосе рядом с Новошахтинском Администрация Новобессергеневского СП: открывшего огонь по полицейским нашли в лесополосе РИА «Новости»

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Полицейские при проверке лесополосы рядом с Новошахтинском обнаружили мужчину с оружием, который ранее открыл огонь по сотрудникам МВД. Об этом сообщила пресс-служба администрация Новобессергеневского сельского поселения.

Днем во вторник, 6 декабря, стало известно что неизвестный в камуфляжной экипировке начал стрелять по полицейским в Новошахтинске, ранения получил один сотрудник.

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Власти города начали розыскные мероприятия по поимке злоумышленника, закрыв все выезды из населенного пункта и выставив посты по периметру. Правоохранители ввели в действие план «Сирена».

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Жителей попросили временно не выходить на улицу. Для поимки подозреваемого в город прибыли дополнительные силы ОМОН и Росгвардии.

По данным Telegram-канала Baza, стрелявшим мог оказаться дезертировавший военнослужащий. По предварительной информации, мужчина открыл огонь при попытке задержания.