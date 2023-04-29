Криминал 29 апреля 2023, 11:27 Стрелявшего в полицейских мужчину ликвидировали в Петербурге В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских из своей квартиры РИА «Новости»

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Полицейские в Санкт-Петербурге обезвредили вооруженного мужчину, который открыл огонь по правоохранителям в своей квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

ЧП произошло вечером в пятницу, 28 апреля. Жильцы дома на Московском проспекте пожаловались в полицию на 65-летнего соседа, который шумно себя вел.

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Прибывшие на место полицейские и пожарные попытались пробраться в квартиру через окно, однако дебошир открыл огонь из ружья, ранив в плечо сотрудника МЧС. Тогда правоохранители приняли решение о вскрытии двери в квартире и обезвреживании преступника.

После входа в квартиру хозяин вновь произвел выстрелы, попав в бронезащиту и щиты полицейских. В соответствии со статьей «О полиции» правоохранители открыли ответный огонь, ранив нарушителя.

Мужчина от полученных ранений умер до приезда бригады скорой помощи. Никто из местных жителей больше не пострадал.

Ранее во Владимирской области задержали местного жителя, который начал стрелять по полицейским из огнестрельного оружия.