Стрелявшего в машину ДПС курганца отправили в колонию

Инцидент произошел в феврале. Молодой человек из хулиганских побуждений выстрелил в машину ДПС, которая проезжала мимо. Осколок лобового стекла ранил правоохранителя, который находился в авто.

«Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.