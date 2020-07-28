Стрелявшего в машину ДПС курганца отправили в колонию
Подросток, который стрелял в полицейскую машину из пневматического пистолета, получил два года колонии. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
Инцидент произошел в феврале. Молодой человек из хулиганских побуждений выстрелил в машину ДПС, которая проезжала мимо. Осколок лобового стекла ранил правоохранителя, который находился в авто.
«Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.