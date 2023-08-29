Криминал 29 августа 2023, 08:25 Стрелявшего по приставам мужчину задержали на Ямале РИА «Новости»: на Ямале задержали мужчину, стрелявшего по приставам РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, начавшего стрельбу по судебным приставам из-за требования выселиться из ветхого дома под Ноябрьском. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Росгвардии по региону.

«Ночью произошло задержание, гражданина отвезли в больницу. Сейчас с ним работают правоохранители», — сказал источник.

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Следователи завели против стрелка уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Вечером в понедельник, 28 августа, 61-летний житель аварийного дома в Ноябрьске отказался исполнять предписание по выселению. Он выстрелил в воздух из ружья, поджег свой автомобиль и закрылся в жилье, откуда продолжил огонь.

Кроме того, мужчина угрожал поджечь весь дом, если к нему кто-то подойдет. По данным «360», на протяжении нескольких лет стрелок не оплачивал коммунальные счета.