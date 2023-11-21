Криминал 21 ноября 2023, 16:09 Стрелявшего из пневматики в учительницу подростка задержали в Петербурге Подростка, стрелявшего в учительницу из пневматики, задержали в Петербурге РИА «Новости»

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Правоохранители задержали 16-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в учительницу музыки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 14 октября в полицию обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что рядом с домом № 30 по Торжковской улице неизвестный выстрелил в нее из пневматического оружия.

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При этом спустя два часа уже на Яхтенной улице кто-то подошел к ней со спины и направил яркий свет в лицо. В это время женщина услышала хлопок, после чего почувствовала боль в правом бедре. Неизвестный скрылся.

У пострадавшей диагностировали кровоподтек правого бедра. Ее отправили домой на лечение. По данным «Фонтанки», пострадавшая — учительница музыки.

Подозреваемого нашли 17 ноября.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому преступлению в квартире дома № 125 по улице Савушкина задержан 16-летний подросток», — указали в ведомстве.

У него обнаружили пневматическую винтовку. Ему оформили подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Еще одна подобная ситуация произошла в Петербурге в ноябре. В одном из баров мужчина начал стрелять после того, как женщина отказалась знакомиться с ним.