Стрелявшая в детсаду Красноярска призналась, что хотела убить детей

Девушка, которая пришла с оружием в один из детских садов Красноярска, заявила о намерении убить мальчиков. Она также уже подозревается в убийстве отца.

«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следствие выяснило, что 19-летняя девушка 28 марта застрелила отца после ссоры, а потом пришла в детский сад № 31. Она появилась там во время тихого часа, чтобы якобы забрать ребенка. Три воспитателя ее встретили и попросили выйти в раздевалку.

Женщины в какой-то момент увидели ружье, видневшееся из-под пальто. Одна работница дошкольного учреждения попыталась отобрать оружие, в итоге произошел выстрел в стену, никто не пострадал.

В отношении девушки открыли уголовное дело об убийстве и покушении на убийстве. Подозреваемая отправлена под стражу, она будет находиться под арестом до 27 мая. Расследование продолжается.