    23 января 2020, 09:44

    Стрельбу устроили в московской гостинице. Ранены два человека

    Дарья Бунякова

    Огонь по людям открыли в одной из гостиниц на юго-западе Москвы. Во время стрельбы двух человек ранили. Их отправили в больницу.
    Стрельбу устроили в московской гостинице. Ранены два человека

    «Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с двумя гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия», — сообщили «360» в пресс-службе столичного главка.

    Двоих раненых доставили в больницу, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Одного из пострадавших ранили в районе левого ребра, а также врачи диагностировали у него ушиб скулы. Другой мужчина получил ранение в живот.

    Прибывшие в гостиницу полицейские нашли там резиновую пулю. Одного из участников конфликта забрали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств.

    Стрельба произошла поздно вечером 22 января в гостинице на Керченской улице. Там находится отель «РАО Академическая».