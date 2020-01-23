Стрельбу устроили в московской гостинице. Ранены два человека

Огонь по людям открыли в одной из гостиниц на юго-западе Москвы. Во время стрельбы двух человек ранили. Их отправили в больницу.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с двумя гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия», — сообщили «360» в пресс-службе столичного главка.

Двоих раненых доставили в больницу, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Одного из пострадавших ранили в районе левого ребра, а также врачи диагностировали у него ушиб скулы. Другой мужчина получил ранение в живот.

Прибывшие в гостиницу полицейские нашли там резиновую пулю. Одного из участников конфликта забрали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств.

Стрельба произошла поздно вечером 22 января в гостинице на Керченской улице. Там находится отель «РАО Академическая».