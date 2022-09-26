Стрельбу у московского клуба «16 тонн» открыл один из посетителей после ссоры с охранником | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Стрельбу у московского клуба «16 тонн» открыл один из посетителей после ссоры с охранником Источник «360»: один человек пострадал при стрельбе из у клуба «16 тонн»

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Один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле известного клуба «16 тонн» в центре Москвы. Об этом сообщили «360» очевидцы происшествия.

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«Произошла стычка охранника с гостем клуба. Говорят, что посетитель был пьян, но мне так не показалось», — рассказала случайная свидетельница происшествия Полина.

По ее словам, гость выстрелил охраннику в ногу. Пострадавшего мужчину увезли на скорой помощи.

Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

Обстоятельства происшествия и личности участников конфликта устанавливает полиция.

По данным прокуратуры Москвы, 26 сентября в баре на Пресненском Валу мужчина 1964 года рождения, находясь около главного входа, выстрелил в охранника заведения, ранив его. Стрелявший с места преступления скрылся. Раненый охранник госпитализирован.

На месте находится исполняющий обязанности Пресненского межрайонного прокурора Никита Иванов.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

Владелица черного Mercedes, на котором скрылся стрелок, его невестка Дарья Водяницкая рассказала «360», что в воскресенье отдала машину тестю, который уехал на ней в Москву из области.

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