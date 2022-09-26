Стрельбу у московского клуба «16 тонн» открыл один из посетителей после ссоры с охранником | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Криминал

26 сентября 2022, 17:28

Стрельбу у московского клуба «16 тонн» открыл один из посетителей после ссоры с охранником

Источник «360»: один человек пострадал при стрельбе из у клуба «16 тонн»

Читать 360tv в

Один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле известного клуба «16 тонн» в центре Москвы. Об этом сообщили «360» очевидцы происшествия.

Реклама

«Произошла стычка охранника с гостем клуба. Говорят, что посетитель был пьян, но мне так не показалось», — рассказала случайная свидетельница происшествия Полина.

По ее словам, гость выстрелил охраннику в ногу. Пострадавшего мужчину увезли на скорой помощи.

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы

Обстоятельства происшествия и личности участников конфликта устанавливает полиция.

По данным прокуратуры Москвы, 26 сентября в баре на Пресненском Валу мужчина 1964 года рождения, находясь около главного входа, выстрелил в охранника заведения, ранив его. Стрелявший с места преступления скрылся. Раненый охранник госпитализирован.

На месте находится исполняющий обязанности Пресненского межрайонного прокурора Никита Иванов.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

Владелица черного Mercedes, на котором скрылся стрелок, его невестка Дарья Водяницкая рассказала «360», что в воскресенье отдала машину тестю, который уехал на ней в Москву из области.

Москва

Стрельба

0

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама