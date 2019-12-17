Стрельбу посреди дня устроили в Королеве во время ограбления иностранца

В подмосковном Королеве произошло ограбление в стиле вестерна. Неизвестный, угрожая травматом, отобрал у гражданина Украины портмоне с внушительной суммой денег и документами и дал деру. Пострадавший бросился в погоню за грабителем. Тот стал отстреливаться.

Ограбление произошло в помещении кафе «Ролл-Поинт» по улице Калинина в Королеве. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Происшествие случилось днем 16 декабря. Камеры видеонаблюдения даже зафиксировали точное время совершения преступления — 13:44.

Пострадавший — 33-летний гражданин Украины. В портмоне, которое под угрозой пистолетом у него отобрал неизвестный, лежали 25 тысяч рублей и документы. Регистрации на территории России у него нет. Когда иностранцы нагло и посреди дня ограбили, он, опомнившись, бросился за грабителем. Убегая, тот стал отстреливаться. В результате украинец получил огнестрельные ранения груди и брюшной полости.

На помощь раненому пришли медики. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавшего отправили в Королевскую ГБ. О состоянии раненого официальных сообщений не поступало. Известно, что сейчас он находится под наблюдением врачей.

Пока за жизнь выходца с Украины боролись врачи, правоохранители Королева пытались вернуть пострадавшему его имущество. На место происшествия отправились следователи, криминалисты, кинолог. Общими усилиями удалось найти на прилегающей территории в мусорном контейнере вязаную шапку грабителя, портмоне жертвы (пустое), кожаные перчатки и 9-миллиметровую травматическую «Грозу-02». К слову, основные детали «Грозы» выпускают на Украине, в Виннице, и эта копия известного пистолета от Ceská Zbrojovka очень популярна в стране.

Следователи также изъяли с места происшествия бутылку коньяка. Были собраны записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Накануне, 16 декабря, задержали еще одного столичного стрелка. Полиция схватила 23-летнего юношу, который устроил пальбу в столичной подземке. Огонь из неизвестного оружия он открыл на станции метро «Косино».