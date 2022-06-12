Стрельбу нетрезвого чиновника Генштаба ВСУ в Киеве показали на видео

Кадры стрельбы нетрезвого украинского чиновника Генерального штаба в одном из дворов Киева показали на видео. Расследование по факту произошедшего уже начато.

На кадрах видно, как чиновник стоял на лестнице в компании трех мужчин. В один момент их диалог прервался, он достал из кармана кобуру с пистолетом, взял в руки оружие, отщелкнул затвор и стал целиться в собеседника. После этого мужчина развернулся и выстрелил в воздух. Прибывшие на место правоохранительные органы задержали военного.

«Руководитель одного из управлений Генштаба совершил действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, на и уголовного преступления», — сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook*.

По его приказу началось служебное расследование произошедшего.

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