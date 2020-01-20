Стрельба в Канзас-сити: двое погибли, 15 человек пострадали

Погибли мужчина и женщина. Их тела обнаружили у бара прибывшие на место правоохранители.

По предварительным данным, стрельбу начал погибший впоследствии мужчина. Его застрелил вооруженный охранник бара.

15 человек госпитализировали. Не менее трех из них находятся в критическом состоянии.