Стрельба в Канзас-сити: двое погибли, 15 человек пострадали
Два человека погибли и 15 пострадали при стрельбе возле бара в Канзас-сити в американском штате Миссури. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press.
Погибли мужчина и женщина. Их тела обнаружили у бара прибывшие на место правоохранители.
По предварительным данным, стрельбу начал погибший впоследствии мужчина. Его застрелил вооруженный охранник бара.
15 человек госпитализировали. Не менее трех из них находятся в критическом состоянии.