Стрельба произошла в военном лагере в Индии

В военном лагере в северном штате Уттаракханд (Индия) произошла стрельба. В результате погибли четыре солдата Центральной резервной полиции Индии (CRPF). Еще трое человек получили ранения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на газету Hindustan Times.

Ситуация произошла в месте, где находился 50-й батальон CRPF в районе Сукма. Один из военных начал стрелять из АК-47 по своим коллегам. Злоумышленника удалось задержать. Сейчас с ним проводят допрос и пытаются выяснить, что толкнуло военного на такой поступок. Пострадавшие находятся в больнице.