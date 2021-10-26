Стрельба произошла в штате Айдахо

Стрельба произошла в американском городе Бойсе, штат Айдахо. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя полиции в эфире телеканала KTVB7.

Ситуация произошла в торговом центре, расположенном на улице Норт-Милуоки. В результате два человека скончались. Еще шестеро получили ранения, передал RT.

Ранее мужчина устроил стрельбу в Выборге. Ситуация произошла в клубе «Премиум» в Выборге. Между задержанным и двумя мужчинами завязался конфликт. В результате оппоненты подозреваемого получили травмы.