Стрельба произошла в Пензе
Стрельба случилась в одном из спальных районов Пензы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранительные органы.
Полицию вызвали местные жители. Никто не пострадал, но стрельба посреди ночи разбудила всех местных обитателей.
«Во дворе заявленного дома нами были замечены три молодых человека, они стояли около легкового автомобиля», — рассказал сотрудник ОВО ВНГ РФ Алексей Ключников.
Рядом с ними обнаружили гильзы, а в багажнике машины — патроны. Стрелявшего будут судить по уголовное статье.