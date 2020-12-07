Стрельба на границе России и Украины обернулась уголовным делом

Она напомнила, что 3 декабря пограничный отряд УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресек попытку нарушения государственной границы тремя вооруженными мужчинами.

На требование командира пограничников остановиться неизвестные начали стрелять. Чтобы сохранить жизнь военнослужащих, командир отдал приказ открыть ответный огонь. В ходе перестрелки один из нарушителей погиб.

У него нашли автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения. Все эти вещи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей преступления и проводят необходимые для расследования экспертизы.