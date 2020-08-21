«Страшный человек»: кубанские полицейские задержали сбежавшего из суда убийцу

Подозреваемый в нескольких преступлениях Юрий Спарихин сбежал из зала суда в Новороссийске. На его счету изнасилование, кража и убийства детей. Полицейским удалось его найти и снова задержать.

Одна из жительниц Новороссийска сообщила полиции об изнасиловании. Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию. Они выяснили, что вечером 14 августа 57-летний мужчина подошел к ней во дворе одного из домов на улице Героев Десантников. Он приставил нож к шее женщины и потребовал сесть в машину.

В салоне автомобиля мужчина, по версии следствия, изнасиловал свою жертву, продолжая угрожать. Затем он потребовал проехать по улицам города. Машина остановилась в безлюдном месте, где нападавший снова изнасиловал жительницу, сообщили «360» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В итоге мужчину объявили в федеральный розыск. Его задержали 20 августа в Апшеронском районе. Преступником оказался рецидивист Юрий Спарихин, пишет сайт kp.ru со ссылкой на старшего следователя-криминалиста регионального СУ СК Эдуарда Плотникова.

«Это особо опасный рецидивист, многократно судимый, в том числе за убийства малолетних детей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту похищения человека с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия, угона автомобиля, совершения изнасилования, соединенного с угрозой убийством», — рассказал Плотников.

Спарихин провел за решеткой 42 года. Последний раз он вышел на свободу из исправительной колонии в середине июня.

«У всех поджилки трясутся»

Одна из соседок Спарихина рассказала «360», что он с детства был очень жестоким человеком и бил всех подряд. В юности он встречался с девушкой из своего дома, которую вскоре убил.

«Бревном размозжил ей голову. <…> Головы не было, юбка была задрана, трусов не было, а мозги были по стенке. И он стоял рядом, я его помню, как он стоял там», — поделилась женщина.

На следующий день убийцу задержали, а затем посадили в тюрьму. После освобождения преступления и убийства не закончились.

«Это страшный человек! До сих пор у всех поджилки трясутся. <…> Очень жестокий. Он 11 лет провел в одиночной камере, потом ему дали послабление», — отметила соседка.

Она добавила, что после освобождения Спарихин устроился на работу, где делал поддоны. В это время он жил у своей двоюродной сестры. При этом в последнее время он перестал ходить на работу. По словам женщины, рецидивист знал, что скоро снова отправится в тюрьму.

Сейчас следователи продолжают расследовать уголовное дело и назначают необходимые экспертизы.