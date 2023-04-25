Эксклюзив 25 апреля 2023, 19:07 Страшно выходить из дома. Сын мужчины, изрезанного мачете в Якутии, рассказал о нападении Сын изрезанного мачете мужчины рассказал подробности нападения на отца в Якутии РИА «Новости»

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Подросток, отец которого тяжело пострадал от ударов мачете, когда пытался заступиться за сына, поделился подробностями нападения. ЧП произошло в городе Мирный в Якутии. По словам молодого человека, его атаковали за стремление защитить от злоумышленников своего друга. Причиной конфликта тогда стал национальный вопрос. Теперь семья с опаской ходит по улицам, признался он в беседе с «360».

«Я рано утром шел в школу, они меня поджидали в подъезде, обрызгали перцовкой и начали избивать. Я залетел домой, мама закричала, отец проснулся, выбежал с голым торсом. После того, как все это произошло, нам страшно выходить в подъезд. Мы все время ходим, оглядываемся по улице, когда идем», — рассказал сын пострадавшего.

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По факту случившегося уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Изрезанного мужчину 24 апреля доставили в больницу. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Сын пострадавшего добавил, что сейчас его отцу уже не требуется помощь с донорской кровью.

По данным правоохранителей, в нападении на мужчину подозревают 17-летнего юношу. Его доставили в территориальное подразделение Следственного комитета, с молодым человеком работают следователи. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.