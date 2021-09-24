Странные «понты» или реальная угроза? Знакомые рассказали о планировавшем нападение на однокурсников из Краснотуранска

Студент техникума из Краснотуранска, который готовил нападение на однокурсников, казался близким и друзьям спокойным и адекватным парнем. В последнее время, рассказал «360» один из его знакомых, молодой человек резко изменился.

Идея напасть на техникум юноше могла прийти после новостей об устроившем стрельбу в казанской гимназии и пермском стрелке.

«Думаю, это в голову ему пришло после того, как он насмотрелся по ТВ», — рассказал знакомый парня, добавив, что тот даже сделал маску как у стрелка из Казани.

Студента он назвал спокойным и не слишком общительным человеком, у которого якобы были проблемы в семье.

«Говорил, что постоянно ссорился с ними. <…> Он же вполне адекватный человек. В классе был необщительным. Было дело, обзывали, дразнили в школе. Но такое случается <…> В последнее время он резко изменился», — сказал приятель учащегося техникума.

По его словам, у парня действительно было оружие. Откуда — неизвестно. Другой знакомый студента признал, что был в шоке после новостей о несостоявшемся нападении.

Одноклассник молодого человека допустил, что друг детства просто решил показать себя крутым и затеял все «для понтов».

«Я знаком с ним с детского сада, были одноклассниками, хорошо общались в школе. После девятого класса я ушел и полностью перестал с ним общаться, контакты не поддерживал. <…> Когда я узнал, был в шоке. Не ожидал такого от него. Он вроде бы был спокойным парнем. Он мог так просто понтануться. Просто для понтов», — предположил он, добавив, что едва ли школьному приятелю хватило бы смелости воплотить задуманное в жизнь.

Про наличие у студента оружия молодой человек тоже слышал. Якобы тот сумел каким-то образом переделать ненастоящее в боевое.

Центральный районный суд Красноярска арестовал готовившего нападение сельчанина на два месяца. Свою вину юноша признал.