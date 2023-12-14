Криминал 14 декабря 2023, 17:00 Страх перед потерей сбережений заставил пенсионерку из Москвы отдать мошенникам 7 млн рублей Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам со своих счетов 6,9 миллиона рублей РИА «Новости»

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Испугавшись потери сбережений, пожилая жительница из Москвы отдала мошенникам 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, сначала женщине пришло сообщение, в котором злоумышленник, представившись руководителем общественной организации, предупредил ее о предстоящем звонке от якобы сотрудника полиции. За звонком из органов правопорядка последовал разговор с псевдосотрудником банка. Оба уговаривали женщину перечислить свои накопления на «безопасный счет» для сохранения.

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Без консультаций с родственниками пенсионерка сняла деньги с двух своих банковских счетов и совершила серию переводов на номера, указанные лже-банкиром. Параллельно фиктивный сотрудник полиции поддерживал связь с доверчивой женщиной, координируя ее действия и заверяя, что она поступает правильно.

В результате жертва обмана отправила аферистам свои сбережения на сумму свыше 6,9 миллиона рублей.

Ранее еще одна пенсионерка из Москвы лишилась из-за мошенников 28 миллионов рублей.