20 июня 2023, 11:10
Страдал шизофренией и носил нож. Что известно о напавшем на девушку в Кызыле
Напавший на девушку на площади Арата в Кызыле мужчина стоял на учете в ПНД с шизофренией
На центральной площади в Кызыле умерла девушка. Мужчина, который напал на нее с ножом, стоял на учете в психоневрологическом диспансере и страдал шизофренией, сообщил «360» источник.
«Он состоит на учете в ПНД, имеет диагноз шизофрения. С погибшей ранее не был знаком», — сказал собеседник.
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Мужчина 20 июня на площади Арата подошел к незнакомке и что-то спросил. Она, по словам источника, торопилась и попросила отстать. Тогда подозреваемый достал нож и напал на нее.
В полиции «360» сообщили, что его сразу задержали и увезли в отдел. Девушка умерла на месте от полученных травм, Следком возбудил уголовное дело об убийстве. RT показал видео с места преступления — на нем мужчина не торопясь шел по площади, толпа людей убегала в другую сторону.
В Москве другой мужчина с аналогичным диагнозом толкнул 15-летнего подростка под поезд. Парень сгруппировался и выжил. Следком возбудил уголовное дело и сообщил, что мужчина обращался за психиатрической помощью.
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