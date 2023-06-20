Эксклюзив 20 июня 2023, 11:10 Страдал шизофренией и носил нож. Что известно о напавшем на девушку в Кызыле Напавший на девушку на площади Арата в Кызыле мужчина стоял на учете в ПНД с шизофренией РИА «Новости»

Читать 360tv в

На центральной площади в Кызыле умерла девушка. Мужчина, который напал на нее с ножом, стоял на учете в психоневрологическом диспансере и страдал шизофренией, сообщил «360» источник.

«Он состоит на учете в ПНД, имеет диагноз шизофрения. С погибшей ранее не был знаком», — сказал собеседник.

Реклама

Мужчина 20 июня на площади Арата подошел к незнакомке и что-то спросил. Она, по словам источника, торопилась и попросила отстать. Тогда подозреваемый достал нож и напал на нее.

В полиции «360» сообщили, что его сразу задержали и увезли в отдел. Девушка умерла на месте от полученных травм, Следком возбудил уголовное дело об убийстве. RT показал видео с места преступления — на нем мужчина не торопясь шел по площади, толпа людей убегала в другую сторону.

В Москве другой мужчина с аналогичным диагнозом толкнул 15-летнего подростка под поезд. Парень сгруппировался и выжил. Следком возбудил уголовное дело и сообщил, что мужчина обращался за психиатрической помощью.