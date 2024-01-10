10 января 2024, 11:27
Сторож из Екатеринбурга убил знакомую и спрятал тело в теплице
В Екатеринбурге 33-летнего сторожа заподозрили в убийстве 67-летней знакомой. Он забил женщину до смерти и спрятал тело в теплице. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СК по Свердловской области.
Приятели вместе выпивали 1 января и в процессе поссорились. Мужчина до смерти забил знакомую, отнес тело в отапливаемую теплицу и ушел спать. Утром убитую нашел владелец помещения и вызвал полицию.
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Сторожа задержали и уже предъявили ему обвинение. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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