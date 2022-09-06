Сторож до смерти избил своего знакомого в Самаре | 360°

Криминал 06 сентября 2022, 18:22 Поделиться Telegram

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Viber Сторож до смерти избил своего знакомого в Самаре

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Сторож строительной базы избил знакомого на рабочем месте в Самаре. Пострадавший скончался, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

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По данным следствия, мужчины выпивали в помещении для охраны. Возник конфликт, который привел к тому, что сторож избил собутыльника, а потом ударил ножом. После убийства злоумышленник сбежал. Уголовное дело передано в суд.

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