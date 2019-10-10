Сторонников запрещенной организации отправили за решетку в Сургуте
Сургутские силовики задержали четверых последователей террористической организации ИГИЛ*, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По сообщению источника, «установлено, что они являются приверженцами радикального ислама. В 2016 году они создали преступную группу, чтобы совершить в Сургуте и Нефтеюганске теракты путем взрывов и применения оружия».
Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза», один — охранником торгового центра, а последний был безработным.
В данный момент продолжается расследование уголовного дела.
* ИГИЛ / ИГ/ «Исламское Государство» — террористическая организация, запрещенная в России.