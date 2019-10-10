Сторонников запрещенной организации отправили за решетку в Сургуте

По сообщению источника, «установлено, что они являются приверженцами радикального ислама. В 2016 году они создали преступную группу, чтобы совершить в Сургуте и Нефтеюганске теракты путем взрывов и применения оружия».

Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза», один — охранником торгового центра, а последний был безработным.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела.

* ИГИЛ / ИГ/ «Исламское Государство» — террористическая организация, запрещенная в России.