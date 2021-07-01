Сторонников неонацистской МКУ задержали в Белгороде

Семерых сторонников неонацистской организации МКУ задержали в Белгороде. Они планировали вооруженные нападения.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ „Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе" в Белгороде задержаны семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что эти люди создали в регионе ее структурную ячейку. Также их обвинили в пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, совершении насильственных преступлений, провоцировании межнациональных конфликтов. Кроме того, речь идет о планировании вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.