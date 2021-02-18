Сторонников «Хизб ут-Тахрир»* задержали в 10 регионах России

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* в 10 регионах России. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, в отношении семи задержанных завели уголовные дела.

По данным силовиков, задержанные занимались пропагандой радикального ислама и вербовали верующих в свои ячейки террористической организации. Будущим сторонникам они рассказывали о создании «всемирного халифата», нетерпимого к другим религиям. Для создания нового объединения они предлагали свергать правительства стран путем военных переворотов и «исламских революций».

Участников объединения задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Приморском и Краснодарском краях, Башкортостане и Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

В ходе обысков в местах жительства у участников радикальной группировки изъяли пропагандистские материалы, носители информации и средства связи. Все это они использовали для распространения своих идей и вербовки новых сторонников.

«Следственными подразделениями территориальных органов безопасности в отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела», — заявили в ЦОС.

По какой именно статье привлекли задержанных, в ведомстве пока не уточнили.

* Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная в России.