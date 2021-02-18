Сторонников украинской радикальной группы задержали в Воронеже

В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». У них изъяли оружие и литературу экстремистского толка.

«ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы „МКУ“, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. <…> изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ФСБ.

В гараже одного из-задержанных нашли предмет, похожий на мину времен Великой Отечественной войны, и отправили его на экспертизу.

Следователи завели дела по статье УК РФ «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой». Их объединили в одно производство.