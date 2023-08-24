Криминал 24 августа 2023, 08:29 Сторонники убившей младенцев медсестры в Великобритании решили собрать деньги на апелляцию Telegraph: общественники в Великобритании объявили сбор для медсестры Люси Летби Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Британцы назвали пожизненный приговор медсестре Люси Летби за убийство семи младенцев самой большой судебной ошибкой и запустили сбор средств на исследования и юридическую помощь. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Суд признал Люси Летби виновной в убийстве семерых детей, попытке убийства еще шестерых и приговорил к 14 пожизненным срокам без права на досрочное освобождение. Несогласные с вердиктом британцы запустили кампанию в поддержку медсестры.

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«Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства», — заявили они на своем сайте.

Общественники посчитали суд над медсестрой самой большой судебной ошибкой в Великобритании и начали создавать группу ученых, юристов и активистов, которые подадут апелляцию.

Осужденная работала в неонатальном отделении Больницы графини Честерской и совершила преступления в период с 2015 по 2016 годы. «Царьград» сообщил, что во время разбирательства она не раскаялась в убийствах.