Криминал 04 августа 2023, 13:41 Сторонника украинских националистов задержали в Казани ФСБ сообщила о задержании в Казани сторонника украинских националистов РИА «Новости»

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Жителя Казани, причастного к деятельности террористического украинского формирования, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Татарстану.

Задержанному 29 лет. Установлено, что мужчина является сторонником националистической идеологии. Он уже дал признательные показания.

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Сотрудники ФСБ выяснили, что подозреваемый выполнял задания зарубежных кураторов: изготавливал технические средства для нападения на объекты инфраструктуры Казани, был организатором незаконных акций, направленных на распространение идей украинского национализма.

По словам задержанного, представители ВСУ давали ему задания совершать диверсии на железных дорогах и вышках сотовой связи.

Против мужчины возбудили дело об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.

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