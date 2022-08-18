Сторонника украинских националистов задержали в Якутске

Оперативники Федеральной службы безопасности задержали сторонника украинских бандитских формирований в Якутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону написал ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый пропагандировал деятельность украинских военных в личном Telegram-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма или публичное оправдание терроризма».

Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Херсона правоохранители арестовали бывшего офицера ВСУ, который координировал наводку украинских орудий на позиции российских военных.

Также в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора»*, планировавшего поджечь здания на курортах региона.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.