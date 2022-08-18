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    18 августа 2022, 17:39

    Сторонника украинских националистов задержали в Якутске

    ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских боевиков в Якутске

    Максим Зинкин

    Оперативники Федеральной службы безопасности задержали сторонника украинских бандитских формирований в Якутске. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону написал ТАСС.

    По данным следствия, обвиняемый пропагандировал деятельность украинских военных в личном Telegram-канале.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма или публичное оправдание терроризма».

    Подозреваемого взяли под стражу, ему грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Херсона правоохранители арестовали бывшего офицера ВСУ, который координировал наводку украинских орудий на позиции российских военных.

    Также в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора»*, планировавшего поджечь здания на курортах региона.

    * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.