Сторонника «Правого сектора» задержали на Ставрополье
ФСБ задержала сторонника «Правого сектора», готовившего поджоги на курортах Ставрополья
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали планировавшего поджечь здания на курортах Ставропольского края сторонника «Правого сектора»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, написало РИА «Новости».
По данным ФСБ, житель Ставрополья присягнул на верность представителям «Правого сектора»* в июне. Он планировал совершить в интересах экстремистов поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.
«Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.
Силовики нашли у мужчины компоненты для изготовления зажигательной смеси. Уточняется, что задержанный дал признательные показания.
* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.