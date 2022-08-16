Сторонника «Правого сектора» задержали на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали планировавшего поджечь здания на курортах Ставропольского края сторонника «Правого сектора»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, написало РИА «Новости».

По данным ФСБ, житель Ставрополья присягнул на верность представителям «Правого сектора»* в июне. Он планировал совершить в интересах экстремистов поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

«Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Силовики нашли у мужчины компоненты для изготовления зажигательной смеси. Уточняется, что задержанный дал признательные показания.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.