Сторонника неонацистской группировки «МКУ» задержали под Ростовом

ФСБ задержала сторонника неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.» в Ростовской области. Он занимался подготовкой насильственной акции по отношению к журналисту, написал ТАСС.

Агентству эту информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Там передали, что сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками МВД под Ростовом задержали мужчину 1979 года рождения. Гражданин России готовил покушение на журналиста, который писал статьи на украинскую проблематику. Он действовал по поручению главаря неонацистской группировки Егора Краснова.

Ранее ФСБ выявила уже 106 сторонников «М.К.У.» в России в 37 регионах страны. Они занимались подготовкой терактов и массовых убийств. Егор Краснов является основателем этой группировки, в его отношении уже расследуется уголовное дело по статье об убийстве, его объявили в международный розыск. Согласно данным силовиков, Краснова покрывают украинские спецслужбы.

Сторонники группировки готовили сразу несколько террористических акций, которые обсуждали в мессенджерах и социальных сетях.