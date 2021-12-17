Сторонника ИГ задержали в общежитии МИРЭА

Сторонника ИГ* задержали в Москве среди студентов в общежитии МИРЭА за вербовку в террористы. Об этом сообщила ФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации „Исламское государство“*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — сказано в сообщении ФСБ.

В операции также принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии.

Силовики выяснили, что задержанный не раз оправдывал деятельность сторонников ИГ*, пропагандировал их идеологию в Сети, распространял материалы, которые были направлены на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям. Кроме того, он призывал с оружием в руках вести борьбу за установление халифата в Сирии и Ираке.

В отношении него заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправданию терроризма. Уточняется, что молодой человек родом из одной из среднеазиатских стран.

Следственные действия продолжаются.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.