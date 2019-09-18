Сторонника ИГ* задержали в Дагестане. Он планировал теракт

Сторонника ИГИЛ* задержали в Дагестане. По данным силовиков, мужчина готовил теракт против сотрудников полиции и местных органов власти. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий органами ФСБ России на территории лесного массива Тарумовского района Республики Дагестан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 2000 года рождения», — говорится в сообщении НАК.

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Было установлено, что задержанный является сторонником международной террористической организации ИГИЛ* с августа 2019 года.

Этот человек планировал осуществить террористический акт в отношении сотрудников местной полиции и органов власти.

Также в среду, 18 сентября в ходе контртеррористической операции в Чегеме в Кабардино-Балкарии были нейтрализованы двое бандитов. Их личности уже установлены.

По данным НАК, они собирались совершить теракт в республике.

*ИГ/Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.