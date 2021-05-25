Сторонника ИГ*, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы, задержали в России

ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы. Он собирался совершить нападение в парадной колонне военных.

«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещенной террористической организации „Исламское государство“*, планировавший организовать 9 мая теракт в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в релизе ФСБ.

По данным силового ведомства, в телефоне у исламиста нашли переписку, которая доказывает, что он собирался привлечь людей и устроить взрыв в парадной колонне военных во время празднования Дня Победы. В подвале одного из домов в Норильске задержанный оборудовал тайник, где хранил взрывчатку и поражающие элементы.

Следственное подразделение ФСБ завело уголовное дело по статьям «Склонение к совершению террористического акта» и «Пособничество в совершении террористического акта». Сотрудники ведомства сейчас проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

* ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.