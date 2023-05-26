Криминал 26 мая 2023, 11:49 Сторонник украинских националистов готовил теракт в Геленджике ФСБ задержала готовившего теракт в Геленджике сторонника украинских националистов

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Сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Геленджике, задержали сотрудники ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленник планировал совершить теракт на объекте правоохранительных органов. Установлено, что он собирался подорвать самодельное взрывное устройство.

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Задержанный — гражданин России. Ему 42 года. Известно, что он является сторонником украинских националистов. Других подробностей о личности мужчины в ведомстве не привели.

Готовое к применению самодельное взрывное устройство изъяли в тайнике, оборудованном радикалом. При обыске по месту жительства злоумышленника — компоненты для изготовления СВУ.

При изучении средств связи подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили инструкции по сборке взрывных устройств и их применению. Их преступник черпал из интернет-сообществ, которые администрируют боевики украинских нацформирований.

Задержанного заключили под стражу. Расследование дела продолжается.