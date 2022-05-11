Сторонник «Правого сектора» планировал теракт в воинской части в Калининграде

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника запрещенного в РФ движения «Правый сектор». Злоумышленник планировал в канун Дня Победы совершить теракт против солдат одной из российских воинских частей.

По данным ведомства, после совершения теракта подозреваемый собирался уехать на Украину, чтобы там участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

После задержания у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора»*. Против мужчины возбудили дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств». Расследование продолжается.

* «Правый сектор» — запрещенное в России украинская террористическая организация.