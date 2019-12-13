Сторонник «Правого сектора»* арестован за подготовку теракта в Мурманске

Октябрьский районный суд Мурманска отправил под арест мужчину, который является сторонником «Правого сектора»*. Ранее его задержала ФСБ по подозрению в подготовке теракта в Мурманске.

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«Суд принял решение избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 9 февраля 2020 года», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Инна Желонкина.

Она добавила, что арестованный — житель Мурманска. О заключении под стражу просили следователи УФСБ. В свою очередь защита мужчины рассчитывала на более мягкую меру пресечения.

Ранее стало известно, что спецслужба задержала 36-летнего россиянина в момент, когда он забирал из тайника самодельную бомбу. По данным ФСБ, мужчина готовил теракт у здания органов самоуправления Мурманска.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.