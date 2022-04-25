Сторонник ИГ запланировал теракт на Ставрополье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае. Атаку готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*, сообщил ТАСС.

Преступную деятельность сторонника ИГ* раскрыли в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Ставрополе. По информации ФСБ, преступник по указанию зарубежных эмиссаров готовил теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

У подозреваемого изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он купил для изготовления самодельного взрывного устройства. Задержанный дал признательные показания. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

* «Исламское государство», (ИГ) — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена в России.