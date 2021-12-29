Сторонник Хованского «заминировал» суд и потребовал освободить блогера

Сторонник Хованского сообщил о минировании Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Письмо с предупреждением проверят правоохранители.

Помимо сообщения о минировании суда, отправитель Bortnikov в нецензурных выражениях потребовал освободить блогера Юрия Хованского.

Суд сообщил о письме в правоохранительные органы. По данным «360», аналогичные сообщения о минировании от того же отправителя получили все суды Петербурга.

Ранее в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга появилась информация о том, что прокуратура подала ходатайство о смягчении меры пресечения для блогера с содержания под стражей до запрета определенных действий. Заседание назначили на 29 декабря 2021 года.

Напомним, что Юрия Хованского обвиняют по делу о пропаганде и публичном оправдании терроризма из-за песни про трагедию в театре на Дубровке. Его задержали в июне 2021 года. Сейчас он находится в СИЗО, ему продлили срок заключения до 8 января 2022 года.

По данным следствия, в 2020 году блогер спел песню про мюзикл «Норд-Ост» во время стрима, в тексте правоохранители в том числе увидели и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Сам Хованский утверждает, что запись относится к 2002 году.

Девушка блогера ранее сообщала о том, что в СИЗО у него начались проблемы со здоровьем, в частности с печенью и щитовидной железой. Также она рассказывала, что Хованский сильно подавлен психологически, так как перестал надеяться на снисхождение суда.