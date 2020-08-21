Сторона Ефремова заявила отвод судье

Юрист указал на отказ суда назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. По словам Пашаева, они могут помочь «установить истину по делу».

«Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — сказал адвокат Ефремова.

Пашаев считает, что судья торопит сам процесс рассмотрения дела и не дает правозащитнику времени на подготовку.

«У меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает», — подчеркнул юрист.