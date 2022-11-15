Эксклюзив 15 ноября 2022, 11:34 Столовая против порнографии. Преподаватель ОБЖ рассказал, почему судится с Южно-Уральским институтом искусств Преподаватель ОБЖ из Челябинска Панасенко подал в суд на администрацию ЮУрГИИ

Читать 360tv в

Конфликт в Южно-Уральском государственном институте искусств имени Чайковского в Челябинске вышел за пределы коллектива. Преподаватель ОБЖ Сергей Панасенко пожаловался на безопасность и нехватку туалетов, а проректор и декан обвинили его в распространении порнографии. «360» пообщался с участниками тяжбы.

Открытая столовая, закрытый туалет

Противостояние, по словам преподавателя, длится уже три-четыре года. Сергей Панасенко написал около 20 жалоб за нарушение разных норм в здании факультета изобразительного искусства, от строительных до морально-этических. В том числе — на нарушение закона об антитеррористической безопасности учебных заведений и СанПИНа.

Реклама

«Был свободный доступ в столовую всех желающих. Видимо, до них не доходит, что произошло в Беслане, Ижевске, Перми, Казани. Больше двух лет я обращался, говорил, а они делали вид, что столовая сдается какой-то коммерческой фирме», — рассказал он.

Реклама

Столовую закрыли после того, как он вызвал полицию. Преподавателя также смутило, что в здании прямо при студентах ремонтируют крышу, а это может быть опасно.

"ВКонтакте"

Еще один повод для жалоб — нехватка туалетов. На 220 учащихся работают только три санузла при норме один на 20 человек. Туалет для студентов с ограниченными возможностями закрыли на ключ, им пользуются только преподаватели. Студентки ходят в мужской, потому что в женский большая очередь. Ремонт в санузлах, по словам преподавателя, делали около 15 лет тому назад.

«Деньги есть, куда деваются — неизвестно. Начал все это поднимать, и она [проректор] решила от меня избавиться. Нашла фотографии, абсолютно не имеющие ко мне никакого отношения. Да, они на моей странице, ну там добавляли, я фотограф. Это просто фотографии из интернета, и там нет ничего такого», — сказал он.

Скандальные фотосессии

Начальство нашло в интернете закрытую страницу преподавателя, а на ней — фотографии обнаженных девушек, крови, домашнего волка и предложение сделать такую же фотосессию. Ректорат подал заявление в полицию, началась проверка.

«Наша позиция очень простая. Преподаватель должен выполнять свои должностные обязанности — вести уроки. Все остальное — дело администрации», — заявила проректор ЮУрГИИ Ирина Бутова.

Ректор Елена Сизова заявила, что делом занялась не только полиция, но и прокуратура, местный омбудсмен, ФСБ. Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и курирующий замгубернатора Вадим Евдокимов 14 ноября приезжали в институт с проверкой.

«Здание находится все знают, в каком состоянии. Что-то там сделано, что-то нет. Оно поставлено в план ремонта и реконструкции», — рассказала ректор.

В прошлом году за счет внебюджетных 500 тысяч рублей установили камеры видеонаблюдения. Сейчас в здании ремонтируют крышу. После урагана осенью произошла протечка, подрядчик ее устранил. По договору работы завершат к 24 декабря. В следующем году обновят фасады, на это уже выделили 23,9 миллиона рублей.

Этот преподаватель явно не здоров. <…> Он при этих же туалетах, при этой же столовой шесть лет у нас работает. Думаю, ему недолго осталось, потому что есть основания. Елена Сизова Ректор ЮУрГИИ

До недавнего времени Сергей Панасенко ничем не выделялся. До случая со столовой он не написал ни одной докладной или служебной записки, и коллеги не понимают, что произошло. Ректор считает, что есть какие-то внешние причины.

На факультете провели опрос. Родители попросили перевести своих детей к другим преподавателям, студенты рассказали, что на парах ОБЖ делали не то, что следует — вместо уроков по выживанию в дикой природе они играли в карты с преподавателем, ходили ему за пивом, он матерился и приглашал их к себе домой.

«У него на личной странице опубликована масса альбомов. Сейчас он их подчистил, но все свидетельства остались. В течение многих лет он пропагандировал порнографию, сатанизм, насилие», — рассказала ректор.

Кроме того, преподаватель опубликовал флаг России с подписью «власовская тряпка», а 12 июня назвал позорным днем календаря. Администрация все сохранила. Ректор уверена, что после увольнения Сергей Панасенко попробует восстановиться в должности через суд и эти материалы пригодятся.

Обвинение в клевете

Сергей Панасенко пошел ва-банк и тоже написал заявление. Он обвинил проректора и декана в незаконном использовании материалов с его личной страницы в интернете и клевете. Они созвали родительское собрание, формально чтобы обсудить учебный процесс, но на самом деле посвятили ему. Появилось заявление от родителей с просьбой уволить преподавателя ОБЖ.

Сам преподаватель утверждает, что уголовное дело против него не заводили. По его словам, прокуратура и Роспотребнадзор заинтересовались институтом и в ближайшее время проведут там свою проверку.